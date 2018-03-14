2.Kümede 5 zorlu karşılaşma var

C, F ve G gruplarında şampiyonluk mücadelesi veren ve zirveyi zorlayan takımların yapacakları maçlarına galibiyet parolası ile çıkacak takımlar, avantaj elde etmek istiyor. İşte günün programı…
MERT-İZMİT G. 19.00 A.KALKAVAN
KAVAKLI-G.İY. 19.00 CEPHANELİK
AKÇAT-K.DERB. 19.15 KAVAKLI
M.PAŞA-Ç.GÜMÜŞ 19.00 METİN OKTAY
G.KALE-D.MARTI 19.15 ŞEKERPINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz