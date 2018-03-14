2.Kümede 5 zorlu karşılaşma var

C, F ve G gruplarında şampiyonluk mücadelesi veren ve zirveyi zorlayan takımların yapacakları maçlarına galibiyet parolası ile çıkacak takımlar, avantaj elde etmek istiyor. İşte günün programı…

MERT-İZMİT G. 19.00 A.KALKAVAN

KAVAKLI-G.İY. 19.00 CEPHANELİK

AKÇAT-K.DERB. 19.15 KAVAKLI

M.PAŞA-Ç.GÜMÜŞ 19.00 METİN OKTAY

G.KALE-D.MARTI 19.15 ŞEKERPINAR