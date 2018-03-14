Tekin öğretmen vefat etti

Kocaeli'de binlerce öğrenciyi okutan, sevilen ve saygı duyulan, Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nin emekli müdür yardımcısı ayriyeten Beden Eğitimi Öğretmeni Tekin Erdem (74) bugün vefat etti. Tekin öğretmenin cenazesi yarın (Perşembe) Değirmendere Merkez Camii'nden öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.