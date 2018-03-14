Kocaeli'de binlerce öğrenciyi okutan, sevilen ve saygı duyulan, Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nin emekli müdür yardımcısı ayriyeten Beden Eğitimi Öğretmeni Tekin Erdem (74) bugün vefat etti. Tekin öğretmenin cenazesi yarın (Perşembe) Değirmendere Merkez Camii'nden öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında 17 Ağustos Mezarlığı’na defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 14:52 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 17:36 TSİ )
Tekin öğretmen vefat etti
Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nin müdür yardımcısı ayriyeten Beden Eğitimi Öğretmeni Tekin Erdem, bugün vefat etti.
Bugün 14:52 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz