Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: İçinizdeki sesi dinleyin

“Gölcük’te Öğrenci Olmak” projesi kapsamında Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğinin çok önemli bir konuğu vardı. Gölcük’te kurulu bulunan Ford Otosan fabrikanın genel müdürü Haydar Yenigün, İhsaniye ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ile Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda bir araya geldi.

ELLİBEŞ DE KATILDI

Etkinliği takip edenler arasında Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, başkan yardımcısı Levent Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Fatih Bayram, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Kariyer Günleri etkinliğinde ilk olarak konuşan belediye başkanı Mehmet Ellibeş, başlatılan programlarla gençlerin geleceğe yönelik hayallerini paylaşmak istediklerini dile getirdi.

130 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Program kapsamında Bu güne kadar 130 bine yakın öğrenci ile buluştuk onlara katkı sunduklarını belirten Başkan Ellibeş, “Hizmetlerimizden en önemlisi eğitimdir. Ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olması adına sizlerle buluşuyor, böylelikle bir bütünlüğü arz ediyoruz. Yoğun programı olmasına rağmen bizleri kırmayarak programımıza katılan Haydar Bey’e de teşekkür ediyorum” dedi.

“ÖZEL BİR PLANIM YOKTU”

Kendi hayatından kesitler anlatarak öğrencilere, inandıkları ve istedikleri kariyer planlarını gerçekleştirmeleri gerektiğini anlatan Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün de, gençlere çok özel tavsiyelerde bulundu. Yenigün, şöyle konuştu: “Sizin yaşlarınızdayken planlarım arasında böylesine büyük bir şirkette genel müdür olmak yoktu. Ancak şöyle bir şey vardı; ben, mühendislik, tıp veya herhangi bir teknik konularla ilgili bir aile üyem yok. Benim babam 1950 yılında ailesi ile birlikte İstanbul’a gelmiş ve ticarete atılmış.”

“İÇİNİZDEN GELEN SESE KULAK VERİN”

“Yaptığımız ticaret kadın konfeksiyonu üzerine iş yeri olan ve bu işi çocuklarına bırakmak isteyen biriydi. Ben ise o yaşlarda mekaniğe karşı bir ilgim olduğunu hissettim. Bu önemli bir şey. Bunu törpüleyebilir, hatta engelleyebilirsiniz. Aileniz size; ‘Ne gerek var öyle şeylerle uğraşıyorsunuz. Şunlar daha önemli’ diyebilir. Sizin içinizden gelen ses bir şekilde bastırılabilir. Benim size tavsiyem içinizde olan şeyle ilgili sizin kendinizin ve aile üyelerinin bunu törpülemesini ve engellemesine müsaade etmeyin.”

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Yenigün konuşmasının sonunda ise, “Açıklamalarımdan yanlış bir anlam çıkmasın, ailenizin tavsiyelerine karşı çıkın demiyorum. Aileniz sizi doğru bir şekilde yönlendirirken, bunun üzerine serpmeniz gereken bir şey var, o da kendi isteğiniz, siz ne olmak istiyorsunuz? Bunları birleştirdiğiniz zaman başarıyı yakalarsınız” dedi. Programın devamında genel müdür Yenigün, gençlerin sorularını yanıtladı.

HAYDAR YENİGÜN KİMDİR?

1964 yılında İstanbul’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. Kariyerine 1987 yılında Ford Otosan’da başladı ve 1990-1992 yılları arasında askerlik görevi nedeniyle ara vermek durumunda kaldı. Kariyerine, 1992 yılından itibaren yine Ford Otosan’da devam etti ve birçok bölümde çeşitli başarılara imza attı.

Aynı kurumda devam eden kariyerinde; Pres Kaynak Alan Müdürlüğü’nde Metod Mühendisi ve Proje Mühendisi, Proje Direktörlüğü ve Yeni Projeler’de Kaynak Alan Müdürü, Kaynak Alan Müdürlüğü’nde Kaynak Alan Müdürü ve Gövde Üretim Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılında, Ford Otosan Kocaeli Fabrika Müdürü-Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. Son olarak 2012 yılının Şubat ayında Ford Otosan Genel Müdürlük görevini üstlendi. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.