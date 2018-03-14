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AKP İzmit’ten Şahinler’e çıkarma

Şahinler Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelen AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, 2019 yılındaki seçim süreci öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Ayaz, “2023’ün Türkiye’sine hep birlikte yürüyeceğiz” dedi.

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, ilçe genelindeki ziyaretlerine devam ediyor. Hemen her gününü bir mahallede geçiren Başkan Ayaz, bir araya geldiği vatandaşların sorunlarını ve taleplerini alıyor. Ayaz geçtiğimiz günlerde de Şahinler Köyü Tongurlu Mahallesi’ni ziyaret ederek köy halkı ile buluştu.

“HERKESE DOKUNACAĞIZ”

Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği köy buluşmasına ilçe yöneticileri ile birlikte katılan Başkan Hasan Ayaz, ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılında yapılacak olan seçimlere kadar kapı kapı dolaşarak halka ulaşacaklarını dile getiren Ayaz, “Süreçte her eve girecek, her gönüle dokunacak ve her eli sıkacağız” dedi.

“HEDEF 2023 TÜRKİYE’Sİ”

İlçe yönetimi olarak seçimlere hazır olduklarını dile getiren Ayaz, “2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştıracağız. Bugün geldiğimiz yer, her şeyden önce milletimizin başarısıdır. 2019 seçimleriyle birlikte hem yeni yönetim sistemimizde, hem de tazeleyeceğimiz mücadele azmimizle ülkemizin önünde bambaşka bir dönem açacağız” diye konuştu.

Bugün 15:06 TSİ - Siyaset

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