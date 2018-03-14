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CHP’den seri kutlama

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimi, ilçedeki STK’ları ziyaret etti. İşeri ve partililer, Gölcük Kültür Dernekleri Platformu ile Gölcük Esnaf Odası’nın başkanlarını kongre için tebrik etti.

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve beraberindeki parti yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Gölcük Kültür Dernekleri Platformu’nu ziyaret etti. Ocak ayında yapılan genel kurul ile platform dönem başkanlığını Bülent Denlikol’dan devralan Bayburtlular Derneği Başkanı Çetin Kocatürk’ü kutlayan CHP’li İsmet İşeri, dernekler arasında özellikle kültür kaynaşmasının sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

“ESNAF SİZE GÜVENİYOR”

İşeri ve parti yöneticileri daha sonra ise Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman ve yönetimine ziyarette bulundular. Kocaman’ı da kongresi dolayısıyla kutlayan İşeri, “Esnafın çok yüksek teveccühü ile yeniden seçilmeniz ve güçlenerek kongreden çıkmanız dolayısıyla sizi kutluyorum. Belli ki esnaf size güveniyor” diye konuştu.

TÜRK BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Hizmeti nimet olarak gördüklerini dile getiren oda başkanı Kocaman ise, “Bizim tem amacımız esnafımıza hizmet etmek ve mutlu olmasını sağlamaktır. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Başkan Kocaman, İsmet İşeri ve yönetimine buluşma sonunda Türk bayrağı hediye etti.

Bugün 15:07 TSİ - Siyaset

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