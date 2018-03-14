Necmettin Erbakan Darıca’da anıldı

Programa katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da burada yaptığı konuşmada Erbakan’ın büyük bir dava adamı olduğuna dikkat çekerek, kendisini her zaman rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
“O İYİ BİR ÖRNEK”
Erbakan’ın vefatının ardından geçen 7 yıla rağmen fikir ve düşüncelerinin daha iyi anlaşıldığına vurgu yapan karabacak, “O ömrünü davasına ve vatanına adamış büyük bir devlet adamıydı. Her türlü hukuksuz ve mesnetsiz engellemelere rağmen davasından vazgeçmeyen Erbakan hocamızdan alacağımız çok örnekler vardır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz