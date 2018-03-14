Tabipler Birliği’ne Çeker’den tepki!

Çeker, açıklamasında Türk Tabipler Birliği’ni de eleştirerek, kurumdaki yöneticilerin tıbbiyelilerin ruhundan nasipsiz olduklarını, terörist sevicilikte, vatan ve millet düşmanlığında sınırları çoktan aştıklarını dile getirdi. Türk Sağlık-Sen olarak Türk Tabipler Birliği’ndeki kurucu tıbbiyeli ruhun yeniden hâkim olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Çeker, sağlık alanındaki sorunlarla ilgili olarak da şöyle konuştu:

9 BİN TAŞERON KAPSAM DIŞINDA

“Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının 14 Mart’lara hasret kaldığını herkes iyi biliyor. Yıpranma payının hayata geçmemesi, sağlıkta şiddetin cinayetlere dönüşerek devam etmesi, aşırı iş yükü, MOBBİNG ve başta döner sermayeler olmak üzere ücretlerde yaşanan düşüşler nedeniyle sağlık çalışanları bayramı çoktan unutmuştur. Taşerona kadro meselesinde bile 500 bin kişiye kadro verilirken yıllardır devletin emrinde görev yapan 9 bin kişiyi aşkın kamu dışı aile sağlığı çalışanları, tıbbi sekreterler ve vekil ebe hemşirelerimiz kapsam dışında bırakıldı. Çalışanın huzuru yoktur.”

SORUNLARI ANLATTI

Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümünü beklediğini de sözlerine ekleyen Çeker, “Sağlık çalışanları için artık bardak dolmuş, sabır taşı çatlamıştır. 5-6 yıl önceki döner sermayeler mumla aranır oldu. İstihdam artsın, iş yükü hafiflesin, MOBBİNG ve şiddet sona ersin. Sağlık çalışanlarının taleplerinin ciddiye alındığı 14 Mart’ı hayal ediyoruz. Umarız devletimizi yönetenler bu çağrımıza kulak verirler” dedi.