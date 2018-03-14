Doğan’dan esnaf ziyaretleri

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Doğan, önceki gün şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti. İşyerlerini tek tek dolaşarak hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulunan Başkan Doğan, bölge esnafının ilettiği istek ve şikâyetlerini dinledi, satışlarını artırabilmek için neler yapılabileceği konusunda istişarelerde bulundu.
“KOLAYLIK SAĞLIYORUZ”
İzmit’in kentin merkez ilçesi olduğunu dile getiren Başkan Doğan, “Çarşı merkezindeki ticari hayatın canlılığı bizim için çok önemli. Esnafımızın alışverişlerinin artması için elimizden geleni yapıyoruz. Cadde ve sokaklarda yaptığımız yenileme ve güzelleştirme çalışmalarının yanı sıra esnafımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz” dedi.
“ESNAFA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”
Şehir merkezindeki hareketliliğin ve ticari gelirin atması için esnafa da büyük görev düştüğüne vurgu yapan Doğan, hizmet ve ürün kalitesinin, müşteri memnuniyetinin ve sürekliliğin ön planda tutulduğu anlayışla istenilen noktalara gelinebileceğinin altını çizdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz