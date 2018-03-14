Zeytinoğlu: Cari açık destekle azalır

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, yerli üretimi artırmaya yönelik devlet desteğinin, gelecek dönemde cari açığı azaltıcı yönde olumlu sonuçlarını görmeyi beklediklerini bildirdi. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerinin açıklandığını anımsatarak, ocakta gerçekleşen dış ticaret açığının cari açığa yansıdığını kaydetti.

“YÜKSELİŞİ BEKLİYORDUK”

Cari açığı düşürmek için özellikle ihracat artışlarının süreklilik kazanması gerektiğini ifade eden Zeytinoğlu, ihracat artış hızının da ithalat artış hızının önüne geçmesi gerektiğine dikkati çekti. Zeytinoğlu, ocak ayındaki dış ticaret açığından da bahsederek, “Yüksek dış ticaret açığından kaynaklı, cari açıktaki bu yükselişi bekliyorduk” dedi.

“DESTEKLER SEVİNDİRİCİ”

Yerli ürün üretimini artırmaya yönelik verilen devlet desteklerinin sevindirici olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, “Son dönemlerde bu desteklerin artığını memnuniyetle karşılıyoruz. Devletimizin destek mekanizmalarının, önümüzdeki dönemde cari açığımızı azaltıcı yönde olumlu sonuçlarını görmeyi bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“REZERVLER YÜKSELDİ”

İhracatta güzel performans gösterdiğini ancak ithalat artış hızının daha yüksek olduğundan yetersiz kaldığını anlatan Zeytinoğlu, şunları kaydetti: “Yüksek katma değerli ürün ihracatıyla, ihracat artışımızı ivmelendirebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla birlikte, hizmetler dengesi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 288 milyon dolar yükselişle 919 milyon dolara ulaşsa da hala istediğimiz boyutta değil. Umarız önümüzdeki aylarda cari açığın düşürülmesine yönelik katkısı daha fazla olur. Açığın finansmanı tarafında portföy yatırımlarında 4.9 milyar dolar giriş oldu. Bizim uzun dönemli finansman açısından önemsediğimiz doğrudan yatırımların ise geçen yılın ocak ayına göre 149 milyon dolar azaldığını görüyoruz. Resmi rezervlerdeki 4.4 milyar dolarlık artışı olumlu değerlendiriyoruz. Geçen yıl aynı dönemde rezervlerde 2.1 milyar dolar azalma olmuştu.”