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Bugün 15:13 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:15 TSİ )

TEB’den doktorlara ve tıp öğrencilerine özel avantajlar

Türk Ekonomi Bankası (TEB), tüm doktorların ve tıp öğrencilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlamak için yıl boyunca hem doktorlara hem de tıp fakültesinde okuyan geleceğin doktorlarına özel fırsatlar sunuyor.

Farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine özel ürün ve hizmetler sunan Türk Ekonomi Bankası (TEB), doktorlara özel ayrıcalıklar geliştirdi. TEB, yalnızca çalışan doktorların değil, tıp fakültesinde okuyan geleceğin doktorlarının da bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor.

UYGUN FAİZ İMKANI

Doktorlara öğrencilik yıllarından başlayarak profesyonel hayatları boyunca destek olmayı hedefleyen TEB, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) hazırlık sürecinde harcamalarını karşılamaları için uzman adaylarına 6 ay ötelemeli, 48 ay vadeli, yüzde 1.44 faiz oranlı ihtiyaç kredisi sunuyor. Muayene sahibi doktorlar için yine cazip oranlı ve sabit ücretli POS cihazı veren TEB, doktorların ihtiyacına göre birikim yapabilmeleri için Marifetli Hesap ile birikim imkanı sunuyor.

TEB’İN DOKTORLARA SUNDUĞU AYRICALIKLAR

TEB, uzmanlığını tamamlayıp kendi muayenesini açmak isteyen ya da mevcut muayenesini son teknoloji ile yenilemek isteyen doktorlara ekipman alımı için leasing desteği ve kredi çözümleri sunuyor. Ayrıca TEB Yıldız Priority Card ile; restoran harcamalarında ekstra yüzde 10 bonus kazanımından; havaalanı transfer, lounge hizmetleri gibi doktorların seyahatlerinde yararlanabileceği birçok ayrıcalık sağlıyor. CEPTETEB üzerinden ücretsiz TL para transferi imkanı ve TAV passport ile ücretsiz hızlı geçiş hakkı doktorların kullanmayı tercih ettiği ürün ve hizmetlerin başında geliyor.

Bugün 15:13 TSİ - Ekonomi

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