Görgün’den çok özel imza

ASELSAN tarafından, Katar’da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren BARQ (Şimşek) isimli ortaklık kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı.

YENİ SİSTEMLER ÜRETİLECEK

Sözleşmeyi ASELSAN adına ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ile genel müdür Faik Eken imzaladı. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2018) imzalanan sözleşme ile Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri ile keşif gözetleme amaçlı elektro optik sistemler başta olmak üzere üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek.