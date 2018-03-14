Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:14 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:15 TSİ )

Görgün’den çok özel imza

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün yönetim kurulu üyesi olduğu Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi ASELSAN, Katar ile önemli bir işbirliğine imza attı.

ASELSAN tarafından, Katar’da Barzan Holding ile bazı savunma sanayisi ürünlerinin üretimine yönelik teknoloji transferini de içeren BARQ (Şimşek) isimli ortaklık kurulmasına yönelik sözleşme imzalandı.

YENİ SİSTEMLER ÜRETİLECEK

Sözleşmeyi ASELSAN adına ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ile genel müdür Faik Eken imzaladı. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı’nda (DIMDEX 2018) imzalanan sözleşme ile Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemleri ile keşif gözetleme amaçlı elektro optik sistemler başta olmak üzere üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Bugün 15:14 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Ev alacaklar veya kiralayacaklar dikkat! mask
Ev alacaklar veya kiralayacaklar dikkat!
2’nci el araç ticaretinde yeni dönem mask
2’nci el araç ticaretinde yeni dönem
17 yılda nüfusumuz %56 arttı mask
17 yılda nüfusumuz %56 arttı
Zeytinoğlu: Aday olmayı düşünüyorum mask
Zeytinoğlu: Aday olmayı düşünüyorum
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: İçinizdeki sesi dinleyin mask
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: İçinizdeki sesi dinleyin
Görgün’den çok özel imza mask
Görgün’den çok özel imza
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

GALERİ

Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL