Yeni başkan Hüseyin Yanık

Mevcut başkan Şamil Ersan’ın yeniden aday olmadığı genel kurulda odanın yeni başkanı Hüseyin Yanık seçildi. Kongre sonunda görevi devralan yeni başkan Yanık, Karamürsel Otobüsçüler Kooperatifi’nin daha iyi yerlere gelmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi. Bu arada kongreye katılan firmalar arasında belediye başkanı İsmail Yıldırım da ye aldı.