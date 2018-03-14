Mevcut başkan Şamil Ersan’ın yeniden aday olmadığı genel kurulda odanın yeni başkanı Hüseyin Yanık seçildi. Kongre sonunda görevi devralan yeni başkan Yanık, Karamürsel Otobüsçüler Kooperatifi’nin daha iyi yerlere gelmesi için çaba göstereceklerini dile getirdi. Bu arada kongreye katılan firmalar arasında belediye başkanı İsmail Yıldırım da ye aldı.
Bugün 15:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
Yeni başkan Hüseyin Yanık
Karamürsel Otobüsçüler Kooperatifi kongresi geçtiğimiz günlerde tek adaylı olarak yapıldı.
Bugün 15:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz