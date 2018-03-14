Alpay Hacıoğlu şov yaptı!

Kocaeli Emlakçılar Odası seçimleri 11 Mart Pazar günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşmişti. İki adayın olduğu kongrede mevcut Başkan Ahmet Pekin 286, KEMDER başkanı Alpay Hacıoğlu ise 450 üyenin oyunu almış ve yeni başkan olmuştu. Emlakçılar Odasının yeni başkanı Alpay Hacıoğlu bugün saat 14.00'da yönetimi ve birlikte Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını aldı. Adliye önünde kendisini destekleyen üyeler, Hacıoğlu’nu coşkulu bir şekilde karşıladı. Mazbatasını alan Hacıoğlu daha sonrasında Oda Binasına giderek makama oturdu, göreve resmen başladı.

ANAHTAR KRİZİ

Mazbata töreninin ardından üyeler ile birlikte oda binasına giden yeni başkan Alpay Hacıoğlu, oda binasında bir sürprizle karşılaştı. Üyeler oda binasında kimse olmaması yüzünden içeriye giremezken kısa süre anahtar beklediler. Kapıda kalan üyeler duruma tepki gösterip eski yönetimi suçalrken bazıları ‘Bu kadar yıl bekledik 10 dakika daha bekleriz” dedi. Kapıda kalan Hacıoğlu ve üyeler anahtarın gelmesini beklerken, oda binası önünde kısa bir açıklama yapan Hacıoğlu, “Seçim süreci bitti. Almış olduğumuz sorumluluk var, kucaklayıcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Desteğimizi herkes için vereceğiz. Kocaeli ve Türkiye’de sektörle ilgili yapmamız gerekeni biliyoruz. Çalışmalarımızı yıllrca Dernek ile yürüttük simdi bir üst seviyeye çıktık. Meslektaşlarımızın mümkün olduğunca odaya gelmesini istiyoruz. Kısa sürede başarılı çalışmalara imza atacağız” şeklinde konuştu.