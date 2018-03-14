Baykar ve Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında, 1 yıl içinde 6 Silahlı Bayraktar TB2 Hava Aracı Platformu, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları ile İHA eğitim simülatörü teslim edilecek. Türkiye, sözleşmeyle ilk kez bu çapta ve teknolojik donanımda bir milli hava aracı sisteminin ihracatını gerçekleştirecek.
Bugün 15:20 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:21 TSİ )
Türkiye'den bir ilk!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli sorumluluklar üstlenen Bayraktar TB2 İHA Sistemi'nde ilk ihracat başarısına imza atıldı.
Bugün 15:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz