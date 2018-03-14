Darıca Bayramoğlu Yapı Kredi tesisleri yakınlarında başında vurulmuş ölü bir yunus balığı bulundu. Yunus balığının başında ve vücündunda ateşli silahla vurulmadan kaynaklı olduğu sanılan yaralar olduğu gözlendi. Vatandaşlar ise öldürüldüğü tahmin edilen yunusla ilgili olarak yetkili makamların soruşturma yapmasını istedi.
Bugün 15:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:01 TSİ )
Ölü yunus balığı kıyıya vurdu
Darıca Bayramoğlu'nda başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş yunus balığı kıyıya vurmuş şekilde görüldü.
Bugün 15:25 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz