Ölü yunus balığı kıyıya vurdu

Darıca Bayramoğlu Yapı Kredi tesisleri yakınlarında başında vurulmuş ölü bir yunus balığı bulundu. Yunus balığının başında ve vücündunda ateşli silahla vurulmadan kaynaklı olduğu sanılan yaralar olduğu gözlendi. Vatandaşlar ise öldürüldüğü tahmin edilen yunusla ilgili olarak yetkili makamların soruşturma yapmasını istedi.