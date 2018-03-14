İl başkanları İsmail Güneş anısına buluştu

25 Mart 2009'da seçim çalışmaları için helikopterle seyahat eden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişi şehit olmuştu. Türkiye'ye helikopterin düştüğünü duyuran isim o kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş’ti. AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu Ferruh Duygu Spor Tesisi’nde merhum gazeteci İsmail Güneş’in anısına düzenlenen futbol müsabakasında bir araya geldiler. Başkanlardan DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu basın mensupları ile Alperen Ocakları’ndan gençlerin oynadığı maçta sahada yer aldı. Diğer il başkanları ise müsabakayı tribünden takip etti.Tribünde ayrıca İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş, Kanlı Çukur adlı kitabın yazarı Köksal Akpınar ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın da yer aldı.

KUPAYI BASIN KAPTI

Basının yer aldığı takım maçı skor olarak kaybetse meslektaşları olan İsmail Güneş’in anısına düzenlenen etkinlikte kupayı alan taraf oldu. Dostluk ortamının hakim olduğu müsabakada zaman zaman komik anlar da yaşandı. Maçın ardından maçı takip eden protokol üyeleri ve konuklar müsabakada ter döken basın mensupları ve gençlere baklava ikramında bulundular. Tatlı ikramının ardından program sona ererken konuklar Yasemin Güneş ve Köksal Akpınar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, BBP İl Başkanı Serhat Duyar ve KOGACE Başkanı Çetin Gürol’a teşekkür ettiler.