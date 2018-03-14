Kocaeli Tabip Odası, Tıp Bayramı nedeniyle bugün saat 09.00’da Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Törene Karadenizli’nin yanı sıra, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, doktorlar yöneticiler ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bandao Ekibi eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli açıklama gerçekleştirdi.
TIP BALOSU EĞLENCE DEĞİL
Karadenizli, “Tıp haftası ile ilgili etkinliklerimize dün başlamıştık. Bu sene tıp balosu olmayacak. Bildiğiniz gibi gençlerimiz Afrin’de bir operasyon gerçekleştiriyor. O yüzden gerçekleştirmeyeceğiz. Ama şunu da açıklamak isterim ki tıp balosu sadece bir eğlence değil, meslektaşlarımız ile bir araya geldiğimiz bir organizasyondur” ifadelerini kullandı.
2014 YILINDAN BERİ GÜNDEMDE
Meslekte yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi gerektiğini söyleyen Karadenizli, “Bizler sağlıkta gece gündüz demeden hizmet sunuyoruz. Bir hekim ağır şartlar altında çalışmaktadır. Çok yoğun bir iş yükü bunun karşısında farklı sorunlarda yaşıyoruz. Ayrıca son dönemlerde şiddet olayları da gerçekleşiyor. İnsanları eğiterek bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Yıpranma payı 2014 yılından beri gündemde ama hala bir adım atılmadı. Keşke bu sorunlar tıp bayramına kadar çözülseydi” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz