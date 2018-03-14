Kocaeli Tabip Odası, Tıp Bayramı nedeniyle bugün saat 09.00’da Kültür Tepesi mevkiindeki Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Törene Karadenizli’nin yanı sıra, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan, doktorlar yöneticiler ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bandao Ekibi eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Tabip Odası Başkanı Aynur Karadenizli açıklama gerçekleştirdi.

TIP BALOSU EĞLENCE DEĞİL

Karadenizli, “Tıp haftası ile ilgili etkinliklerimize dün başlamıştık. Bu sene tıp balosu olmayacak. Bildiğiniz gibi gençlerimiz Afrin’de bir operasyon gerçekleştiriyor. O yüzden gerçekleştirmeyeceğiz. Ama şunu da açıklamak isterim ki tıp balosu sadece bir eğlence değil, meslektaşlarımız ile bir araya geldiğimiz bir organizasyondur” ifadelerini kullandı.

2014 YILINDAN BERİ GÜNDEMDE

Meslekte yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi gerektiğini söyleyen Karadenizli, “Bizler sağlıkta gece gündüz demeden hizmet sunuyoruz. Bir hekim ağır şartlar altında çalışmaktadır. Çok yoğun bir iş yükü bunun karşısında farklı sorunlarda yaşıyoruz. Ayrıca son dönemlerde şiddet olayları da gerçekleşiyor. İnsanları eğiterek bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Yıpranma payı 2014 yılından beri gündemde ama hala bir adım atılmadı. Keşke bu sorunlar tıp bayramına kadar çözülseydi” dedi.