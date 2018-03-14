Körfez ilçesinin tanınmış iş adamlarından Körfez'de Özel Körfezim Okulu'nun sahibi olan ve bir lastik bayisinin de işleten Ömer Sönmez önceki gün beyin kanaması geçirerek İstanbul Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Refah Partisi döneminde belediye meclis üyeliği de yapan Ömer Sönmez'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Bugün 15:50 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:56 TSİ )
Ömer Sönmez hastaneye kaldırıldı
Körfez ilçesinin tanınmış iş adamlarından Körfez'de Özel Körfezim Okulu'nun sahibi Ömer Sönmez hastaneye kaldırıldı.
Bugün 15:50 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz