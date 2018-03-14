Ömer Sönmez hastaneye kaldırıldı

Körfez ilçesinin tanınmış iş adamlarından Körfez'de Özel Körfezim Okulu'nun sahibi olan ve bir lastik bayisinin de işleten Ömer Sönmez önceki gün beyin kanaması geçirerek İstanbul Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Refah Partisi döneminde belediye meclis üyeliği de yapan Ömer Sönmez'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.