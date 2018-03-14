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Sac ve demir yüklü kamyon tarlaya uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

İzmit Gündoğdu Mahallesinde yokuş aşağıya inen sac ve demir malzeme yüklü kamyonun yaklaşık 100 metre sürüklenerek tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmit Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinden D-605 karayolu istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BAB 448 plakalı sac ve demir yüklü kamyon, yokuş aşağıya indiği esnada İzmit Belediyesi Fen İşleri Garajı mevkisinde frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan ve yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenen kamyon karşı şeride geçerek yolun kenarındaki ağaçları ve MOBESE direğini devirdikten sonra tarlaya uçarak alev aldı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Kazada alev alan kamyon, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan Uğur Ayık, ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralılar Rıdvan Gayrıanal ve Samet Buyar ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Uğur Ayık’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza nedeniyle Kurtuluş Bulvarında trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Kazada parçalanarak kullanılamaz hale gelen kamyon ise vinç ile olay yerinden kaldırılarak otoparka götürüldü.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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