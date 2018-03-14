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Bugün 16:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:10 TSİ )

Taşeronu duyan akrabayı doldurdu

Taşeron işçilerin 2 Nisan tarihine kadar kamuda görev alacak olmalarını fırsat bilen birçok kamu kurumu yöneticisinin akrabalarını temizlik işçisi statüsüyle kendi kurumlarına almaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Taşeron işçilerle ilgili çalışma başlatan Başbakanlık Teftiş Kurulu kamu kurumlarındaki üst yöneticilerin akrabalarını kurumlarında genel temizlik ve diğer yardımcı hizmetler ile sürücü hizmeti alım işlerinde doldurduğunu tespit etti.

AKRABALIK BAĞI VAR

Serbest Piyasa Kurulu’nun (SPK) 69 olan taşeron çalışan sayısı 2017’de 112’ye çıkarıldı. Bunlardan 43 kişinin ise SPK’nın eski yöneticisinin yanı sıra, bugünkü mevcut yönetim kurulu ile üst kurul yöneticilerinin referansı ile taşeron işçi olarak başladıkları ve akrabalık ilişkisi olduğu tespit edildi.

Bugün 16:08 TSİ - Ekonomi

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