Taşeronu duyan akrabayı doldurdu

Taşeron işçilerle ilgili çalışma başlatan Başbakanlık Teftiş Kurulu kamu kurumlarındaki üst yöneticilerin akrabalarını kurumlarında genel temizlik ve diğer yardımcı hizmetler ile sürücü hizmeti alım işlerinde doldurduğunu tespit etti.
AKRABALIK BAĞI VAR
Serbest Piyasa Kurulu’nun (SPK) 69 olan taşeron çalışan sayısı 2017’de 112’ye çıkarıldı. Bunlardan 43 kişinin ise SPK’nın eski yöneticisinin yanı sıra, bugünkü mevcut yönetim kurulu ile üst kurul yöneticilerinin referansı ile taşeron işçi olarak başladıkları ve akrabalık ilişkisi olduğu tespit edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz