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Derince’de Tıp Bayramı coşkusu

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi’nde düzenlenen kokteyl ile 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi doktorları ve personeli, 14 Mart Tıp Bayramı’nı hastanenin başhekimlik katında verdikleri bir kokteyl ile pasta keserek kutladı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, hastane idarecileri, görevli tüm doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının katıldığı kokteylde, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlama konuşmaları yapıldı.

“ELİNİZE, EMEĞİNİZE SAĞLIK”

Op. Dr. Şenol Ergüney, “Hastanelerimizde çok güzel hizmetler yapılıyor. Birçoğumuz belki görmüyoruz ama zaman zaman şahit oluyoruz. Biz sağlıkçıları, hep sekiz beş çalışıyormuş gibi düşünüyorlar. Özellikle acil durumlarda gecenin bir saatinde hastaları kurtarmak için ne kadar büyük fedakarlıklar sergilendiğini bizzat şahsım cerrah olarak çok iyi biliyorum. Elinize emeğinize sağlık. İnşallah bu hizmetlere en iyi şekilde devam ederiz” diye konuştu.

“TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN”

Başhekim Doç.Dr. Hüseyin Şaşkınise “Öncelikle tüm hekim arkadaşlarımın ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. Bizim için bu memlekette en güzel hizmeti yapan çalışan grubudur. Biz de hastane olarak personelimizi unutmadık. Ekibimizin onure edilmesi, bu özel günde mesleğin öneminin vurgulanması adına bir kokteyl ve pasta hazırladık. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyor Tıp Bayramımızı kutluyorum” dedi.

Bugün 16:12 TSİ - Sağlık

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