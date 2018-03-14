Seymen Koleji Mun konferansındaydı

Koç Okulları'nda bu yıl 12’nci kez düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden Birleşmiş Milletler Örgütü'nün ortaokul öğrenci simülasyonu olan JMUN (Junior Model United Nations) konferansına katılan Seymenli öğrenciler bu sene konferansta grup çalışması ve bireysel çalışmalarla farklı komitelerdeMısır delegeleri olarak global sorunlar üzerinde çalışıp çözüm ürettiler.

KENDİLERİNİ İFADE ETTİLER

Her yıl farklı bir sloganla yola çıkan J’MUNESCO konferansında öğrenciler, üç gün boyunca, Birleşmiş Milletler münazara ve genel kurallarına sadık kalınarak yürütülen ve İngilizce olarak yapılan münazaralar ve toplantılar sonucunda, dünyanın çeşitli ülkelerinde var olan sorunlar üzerine çözüm önerileri getirdi ve aynı zamanda bir yetişkin gözüyle dünyaya bakıp değerlendirme yaparak kendilerini ifade edebilme fırsatı buldu.

ÖNERİLER SUNDULAR

Organizasyona ortaokul öğrencileri; Bahar Alkan, Bilge Meriç Çeğil, İlayda Kara, Zeynep Dağ, Elif Önal, Ayberk Hacıoğlu, Kerem Cihan Saraç, Aybora Sağlam, Selen Basım, Zeynep Gökçe Güven, Damla Sirmen, Feryal Yapıcı, Selen Dağdelen, Esat Ege Şirintaş, Naz Uncu, İpek Sezer "Dünyadaki Çatışmaların Sona Ermesinde Sorumluluk Almak" başlığını masaya yatırarak, sorunları çözebilmek için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler ile ilgili önerilerini sundular.