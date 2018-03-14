Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:13 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:14 TSİ )

Seymen Koleji Mun konferansındaydı

Seymen Koleji’nde her yıl gerçekleşen J’MUNESCO organizasyonuna okulu temsilen 16 delege bu yıl da Koç Okulları’nın ev sahipliğindeYabancı Diller Bölüm Başkanı Engin Yılgın ve İngilizce öğretmenleri Mutlu Taş eşliğinde katıldı.

Koç Okulları'nda bu yıl 12’nci kez düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden Birleşmiş Milletler Örgütü'nün ortaokul öğrenci simülasyonu olan JMUN (Junior Model United Nations) konferansına katılan Seymenli öğrenciler bu sene konferansta grup çalışması ve bireysel çalışmalarla farklı komitelerdeMısır delegeleri olarak global sorunlar üzerinde çalışıp çözüm ürettiler.

KENDİLERİNİ İFADE ETTİLER

Her yıl farklı bir sloganla yola çıkan J’MUNESCO konferansında öğrenciler, üç gün boyunca, Birleşmiş Milletler münazara ve genel kurallarına sadık kalınarak yürütülen ve İngilizce olarak yapılan münazaralar ve toplantılar sonucunda, dünyanın çeşitli ülkelerinde var olan sorunlar üzerine çözüm önerileri getirdi ve aynı zamanda bir yetişkin gözüyle dünyaya bakıp değerlendirme yaparak kendilerini ifade edebilme fırsatı buldu.

ÖNERİLER SUNDULAR

Organizasyona ortaokul öğrencileri; Bahar Alkan, Bilge Meriç Çeğil, İlayda Kara, Zeynep Dağ, Elif Önal, Ayberk Hacıoğlu, Kerem Cihan Saraç, Aybora Sağlam, Selen Basım, Zeynep Gökçe Güven, Damla Sirmen, Feryal Yapıcı, Selen Dağdelen, Esat Ege Şirintaş, Naz Uncu, İpek Sezer "Dünyadaki Çatışmaların Sona Ermesinde Sorumluluk Almak" başlığını masaya yatırarak, sorunları çözebilmek için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler ile ilgili önerilerini sundular.

Bugün 16:13 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Seymen Koleji Mun konferansındaydı mask
Seymen Koleji Mun konferansındaydı
Bilgi Köprüsü’nün haklı gururu mask
Bilgi Köprüsü’nün haklı gururu
MTAL’da ayın öğrencileri ödüllendirildi mask
MTAL’da ayın öğrencileri ödüllendirildi
Yasemin Güneş, Kocaeli'ye geliyor mask
Yasemin Güneş, Kocaeli'ye geliyor
Marmara Koleji’nden 8 Mart etkinlikleri mask
Marmara Koleji’nden 8 Mart etkinlikleri
Bilgi Köprüsü’nden 8 Mart için anlamlı bağış mask
Bilgi Köprüsü’nden 8 Mart için anlamlı bağış
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Yaz saati bugün başladı! mask
Yaz saati bugün başladı!
İzmit'te kolera salgını görüldü! mask
İzmit'te kolera salgını görüldü!
Watman, motosiklet kazasında öldü! mask
Watman, motosiklet kazasında öldü!
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!

GALERİ

Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak mask
Kocaeli'nin ilk fabrikası yeniden açılacak ama müze olarak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL