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İzmit'te oluşan gökkuşağı büyüledi

İzmit'te, yağmur yağışının ardından oluşan gökkuşağı büyüledi.

Kent merkezinde yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir görüntü oluşturdu. İzleyenleri hayran bırakan gökkuşağı,vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Bugün 08:39 TSİ DHA Kocaeli- Gündem

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