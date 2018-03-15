Kent merkezinde yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir görüntü oluşturdu. İzleyenleri hayran bırakan gökkuşağı,vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
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İzmit'te oluşan gökkuşağı büyüledi
İzmit'te, yağmur yağışının ardından oluşan gökkuşağı büyüledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz