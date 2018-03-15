Kocaeli'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Gazi Süleyman Paşa Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için ışıklarla "Afrin" yazıldı.
Bugün 08:45 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 08:52 TSİ )
KYK Yurdu öğrencilerinden Afrin mesajı
KYK Yurdu öğrencilerinden Afrin mesajı
Bugün 08:45 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz