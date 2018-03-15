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KYK Yurdu öğrencilerinden Afrin mesajı

KYK Yurdu öğrencilerinden Afrin mesajı

Kocaeli'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Gazi Süleyman Paşa Yurdu'ndaki üniversite öğrencileri, Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için ışıklarla "Afrin" yazıldı.

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