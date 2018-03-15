Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı Öztoprak Apartmanı No:47’de faaliyete başlayan Saray Pastanesi'nin açılışını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Ak Parti İlçe Başkanı Recep Demirel yaptı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, işyerinin açılış kurdelesini keserek işyeri sahibine ve ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Saray Pastanesi'nin aahipleri Abdullah Cildan ve Şakir Çiftçi müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini ve gıda sektöründe aparatif tatları Karamürsel halkına sunmayı amaçladığını belirtti.
Bugün 08:58 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 08:59 TSİ )
Saray Pastanesi açıldı
Abdullah Cildan ve Şakir Çiftçi'nin işletme sahibi olduğu Saray Pastanesi Karamürsel’de açıldı.
Bugün 08:58 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz