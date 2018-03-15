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Saray Pastanesi açıldı

Abdullah Cildan ve Şakir Çiftçi'nin işletme sahibi olduğu Saray Pastanesi Karamürsel’de açıldı.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı Öztoprak Apartmanı No:47’de faaliyete başlayan Saray Pastanesi'nin açılışını Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Ak Parti İlçe Başkanı Recep Demirel yaptı. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, işyerinin açılış kurdelesini keserek işyeri sahibine ve ilçe halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Saray Pastanesi'nin aahipleri Abdullah Cildan ve Şakir Çiftçi müşterilerine en iyi hizmeti vermeyi hedeflediklerini ve gıda sektöründe aparatif tatları Karamürsel halkına sunmayı amaçladığını belirtti.

Bugün 08:58 TSİ - Ekonomi

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