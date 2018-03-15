İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem sosyal medya hesabı üzerinden istifa açıklaması yayımladı. Erdem açıklamasında “İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum.Allah'a emanet olunuz…” ifadelerini kullandı.
Bugün 09:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 10:50 TSİ )
İYİ Parti'de istifa!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem istifa etti.
Bugün 09:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz