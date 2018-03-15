Kahraman şoföre ''Ayın Kaptan Şoförü'' ödülü

Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde, görev sırasında bir bebeğin hayatını kurtaran Hayrettin Şahin, duyarlı davranışı sayesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu olmak üzere birçok kişi ve kuruluş tarafından takdir edildi. Asaf bebeğin hayatını kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark A.Ş.’de otobüs şoförü olarak görev yapan Hayrettin Şahin’e bir ödül de Kaptanlar Kulübü’nden geldi.

AYIN KAPTAN ŞÖFÖRÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun makamında ağırlayarak bir maaş ikramiye ile ödüllendirdiği Hayrettin Şahin, Kaptanlar Kulübü isimli sivil toplum kuruluşu tarafından “Ayın Kaptan Şoförü” ödülüne layık görüldü. Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde, görev sırasında bir bebeğin hayatını kurtaran Hayrettin Şahin, yaptığı duyarlı davranışı sayesinde birçok televizyon programına da konuk olmuştu.

İLK YARDIM EĞİTİMİ SAYESİNDE

Kaptanlar Kulübü tarafından organize edilen Ulaştırma Platformu panel ve ödül töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’de otobüs şoförü olarak görev yapan Hayrettin Şahin, ödüle layık görüldü. İşe başlarken aldığı ilkyardım eğitimi sayesinde Ömer Asaf bebeğin nefes yolunu açarak hayatını kurtaran Hayrettin Şahin’e ‘’AYIN KAPTAN ŞOFÖRÜ’’ ödülü verildi. Sektörden birçok öncü kurum ve kuruluşun katıldığı törende servis, turizm, şehirlerarası, 2017 yılı kaptan şoförü ve kent içi olmak üzere toplamda 5 ayrı kategoride Türkiye genelinde ayın ve yılın kaptanları seçildi.

HERKESİN TAKDİRİNİ TOPLADI

Ödül töreni öncesinde internet sitesinde başlatılan Türkiye geneli halk oylaması ile Hayrettin Şahin Mart ayının kaptanı seçildi. Sürücümüzün bebeği kurtardığı video ile başlayan törende Hayrettin Şahin herkesin takdirini bir kez daha topladı. UlaşımPark Genel Müdürü M.Yasin Özlü, ödülü ile birlikte kendisini ziyaret eden Şahin’e gösterdiği örnek davranıştan dolayı bir kez daha teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı ile son buldu.