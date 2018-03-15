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Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım!

İlimizde öğretmelik yapan ve lösemi hastalığına yakalanan Aslıhan Günerhan Sadık için yardım kampanyası başlatıldı.

İzmit Yıldırım Meslek Lisesi'sinin sevilen öğretmenlerinden olan lösemi hastası Aslıhan Günerhan'a için yardım kampanyası başlatıldı. KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç öğretmenin hastalığı yenebilmesi için ilik nakli olması gerekiyor. Aslıhan öğretmen için yardım kampanyasına katılmak isteyenler Yahya Kaptan Kan Merkezi TÜRKKÖK Hücre Bölümü’ne başvurabilir. Kan vermek isteyenlerin 18-50 yaş arası kalp, şeker, tansiyon hastası olmayan, tüm kan gruplarından kan örneği verebilecekleri ifade edildi.

Bugün 10:15 TSİ - Gündem

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