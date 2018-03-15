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Minik voleybolcular şampiyonlukta iddialı

Yahya Kaptan spor Kulübü’nde oynayan minik voleybolcular maçlarda şampiyonluğa oynuyor.

Yahya Kaptan spor Kulübü’nde oynayan minik voleybolcular maçlarda şampiyonluğa oynuyor. Yahya Kaptan Spor Kulubü sporcularını antrenörleri Besim Subaşı çalıştırıyor. Voleybol ile yeni tanışan 2005-2006 doğumlu minik kızlar 5 aylık çalışma sonucu maçlara çıkmaya başladı. Minik kızlar, Mini Kız Voleybol Ligi'nde 10 karşılaşma yapacak. Hedefleri kendilerinden tecrübeli olan rakipleriyle boy ölçüşebilir hale gelip hem tecrübe hem de deniyim kazanmak. Takım arkadaşlarıyla birlikte iddialı olan Yağmur İrem Yılmaz ise Besim Hoca desteğiyle birlikte şampiyonluk için ant içtiklerini söyledi.

Bugün 10:30 TSİ - Spor

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