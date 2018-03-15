Başiskele Kullar'da halk arasında "Jandarma Hasan" olarak tanınan Hasan İriş İzmit'te tedavi gördüğü özel br hastanede vefat etti. Jandarma emeklisi olan İriş'in vefatı ailesini yasa boğdu. İriş'in cenazesi bugün Kullar Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakipkılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 10:39 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:22 TSİ )
Hasan İriş vefat etti
"Jandarma Hasan" olarak tanınan Hasan İriş vefat etti.
Bugün 10:39 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz