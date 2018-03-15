Hasan İriş vefat etti

Başiskele Kullar'da halk arasında "Jandarma Hasan" olarak tanınan Hasan İriş İzmit'te tedavi gördüğü özel br hastanede vefat etti. Jandarma emeklisi olan İriş'in vefatı ailesini yasa boğdu. İriş'in cenazesi bugün Kullar Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakipkılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.