Gökhan Top: Çok kritik bir galibiyet elde ettik

İki takım için de çok önemli bir maçtı. Sezon başında eksiktik ve talihsiz puan kayıpları yaşadık. Son haftalarda kendimize geldik ve üst üste galibiyetler aldık.
ÇOK KRİTİK BİR MAÇTI
Yarımca maçını da kazanmak zorundaydık. Şu bir gerçek ki, Biz, Yarımca, Gültepe ve Eşme’nin kendi aralarında yapacağı maçlar şampiyonluğun belirleyici maçları olacak. Bu anlamda 6 puan değerindeki Yarımca maçı çok kritikti. İlk yarıda topu yere indirmekte güçlük çektik ve geriye düştük. İkinci yarıda ise çok baskı kurduk.Rakibin katı savunmasını aşmakta zorlandığımızı söyleyebilirim.
ÇOK RENKLİ BİR YARIŞ OLACAK
62’de Mehmet Emin ile beraberliği bulduk, 82. dakikada da 2-1 öne geçtik ve skoru koruyarak çok önemli bir galibiyet elde ettik. Gerçekçi olmak istiyorum. Özellikle ikinci yarıda öyle bir mücadele ortaya koyduk ki, son 10 dakika 1-0 geride dahi olsak maçı çevirebilecek durumdaydık. Tüm futbolcularımı kutluyorum. Üç takım Biz, Yarımca ve Gültepe 13’er puanda. Sezonun ikinci yarısında çok renkli bir yarış bizi bekliyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz