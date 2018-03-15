Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:02 TSİ )

Maşukiyespor, Yarımca’yı geçti: 2-1

Amatör Lig C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Maşukiyespor ile Yarımcaspor, Derbent’te karşılaştı. Çekişmeli geçen maçı 2-1 kazanan Maşukiyespor puanını 13’e çıkardı ve haftayı lider tamamladı.

Maça iki takım da kontrollü başladı. Maçın 19. dakikasında konuk ekip Yarımcaspor öne geçti. Kadir Uçum’un uzaktan çektiği şut iki yan direğe çarpıp ağlara gitti ve devreyi Yarımcaspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Maşukiyespor atak bir görüntü çizdi ve gol aradı.

MAŞUKİYE GERİ DÖNDÜ

Maçın 61. dakikasında Mehmet Emin ceza sahası içindeki karambolde topu ağlara göndererek beraberliği sağladı. Golün Yarımcalı futbolcular hakem Mehmet Güngör elle oynama itirazında bulundu. Maşukiye bitime 8 dakika kala Gökhan Özdin ile öne geçti. Başarılı golcü savunma arkasına sızdı ve topu filelerle buluşturdu.

İTİRAZLAR SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

Bu golün ardında da Yarımca tarafı ofsayt kararı bekledi. Pozisyona itiraz eden Yarımcaspor Antrenörü Harun Kayraldağ saha dışına gönderildi. Kalan sürede skoru koruyan Maşukiyespor güçlü rakibine ilk puan mağlubiyetini yaşattı. Pazar günü Yarımcaspor deplasmanda Gültepe ile Maşukiyespor ise sahasında Eşmespor karşılaşacak.

Bugün 11:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Maşukiye mi Yarımca mı? mask
Maşukiye mi Yarımca mı?
MAP Kavaklı’ya ACISU: 1-1 mask
MAP Kavaklı’ya ACISU: 1-1
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor mask
Doğantepe’de kötü gidiş devam ediyor
2.Kümede 5 zorlu karşılaşma var mask
2.Kümede 5 zorlu karşılaşma var
Amatör futbol Arapsaçı gibi mask
Amatör futbol Arapsaçı gibi
KASKF tarih yazıyor mask
KASKF tarih yazıyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı! mask
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı!
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi! mask
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi!
Kalbine ateş ederek hayatına son verdi! mask
Kalbine ateş ederek hayatına son verdi!

GALERİ

Kocaeli UMKE hayat kurtardı mask
Kocaeli UMKE hayat kurtardı
Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü! mask
Körfezli TIR şoförü Konya'daki kazada öldü!
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı mask
Kübra ve Hakan evliliğe ilk adımı attı
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor! mask
Genç Kandıralılar’da en büyük Çerçilispor!
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı mask
Gebze'de 7 araç birbirine girdi: 6 yaralı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL