Maşukiyespor, Yarımca’yı geçti: 2-1

Maça iki takım da kontrollü başladı. Maçın 19. dakikasında konuk ekip Yarımcaspor öne geçti. Kadir Uçum’un uzaktan çektiği şut iki yan direğe çarpıp ağlara gitti ve devreyi Yarımcaspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Maşukiyespor atak bir görüntü çizdi ve gol aradı.

MAŞUKİYE GERİ DÖNDÜ

Maçın 61. dakikasında Mehmet Emin ceza sahası içindeki karambolde topu ağlara göndererek beraberliği sağladı. Golün Yarımcalı futbolcular hakem Mehmet Güngör elle oynama itirazında bulundu. Maşukiye bitime 8 dakika kala Gökhan Özdin ile öne geçti. Başarılı golcü savunma arkasına sızdı ve topu filelerle buluşturdu.

İTİRAZLAR SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

Bu golün ardında da Yarımca tarafı ofsayt kararı bekledi. Pozisyona itiraz eden Yarımcaspor Antrenörü Harun Kayraldağ saha dışına gönderildi. Kalan sürede skoru koruyan Maşukiyespor güçlü rakibine ilk puan mağlubiyetini yaşattı. Pazar günü Yarımcaspor deplasmanda Gültepe ile Maşukiyespor ise sahasında Eşmespor karşılaşacak.