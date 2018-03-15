Gültepe’de Onur attığı 4 golle maçın yıldızı olurken, diğer goller Ali Sak, Volkan ve Bayhan’dan geldi. Yarımcaspor deplasmanda Maşukiyespor’a 2-1 mağlup olunca Kandıra’yı farklı geçen Gültepe ekibi 13 puan ile ilk yarının lideri oldu.
Bugün 11:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:04 TSİ )
Tahtın yeni sahibi Gültepe!
2. Amatör Lig C Grubu’nun iddialı takımlarından Gültepespor, Çarşamba mesaisinde Yeni Kandıraspor’u 7-0 mağlup etti.
Bugün 11:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz