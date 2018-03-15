Tahtın yeni sahibi Gültepe!

Gültepe’de Onur attığı 4 golle maçın yıldızı olurken, diğer goller Ali Sak, Volkan ve Bayhan’dan geldi. Yarımcaspor deplasmanda Maşukiyespor’a 2-1 mağlup olunca Kandıra’yı farklı geçen Gültepe ekibi 13 puan ile ilk yarının lideri oldu.