Bulut, Ünlü’yü İDEV Fuarına davet etti

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret ederek 21-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İDEV fuarına davet etti. Ziyarette konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “21-25 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz İDEV fuarımızın daha sağlıklı, daha kaliteli olması için MHP İl Başkanı Aydın beyi ziyaret ediyoruz. Katılımları fuarımıza katkı verecektir” diye konuştu. Ziyarette KOTO yönetim kurulu üyeleri ve MHP il yöneticileri de hazır bulundu.

İDEV FUARINA KATILACAĞIZ

Bulut’u makamında ağırlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Necmi Bulut çekirdekten yetişmiş birisidir. İşinin ehli bir isimdir. Çalışmalarında Necmi beye destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz geçmiş dönemde gerçekleştirilen İDEV Fuarlarına katılım göstermiştik, önümüzdeki günlerde yapılacak olan fuara da katılım sağlayacağız” dedi.