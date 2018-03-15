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Bugün 12:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Darıca’da düğün var!

TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Gençler Birliği, hafta sonu şampiyonluğun güçlü adaylarından Diyarbekirspor’u 4-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederken, kentte şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı…

Son sekiz haftaya en yakın rakibi Anagold 24 Erzincanspor’un 3 puan önünde giren Darıca Gençlerbirliği’nde, hafta sonu oynanan maçta tribünler tamamen dolarken, taraftar grubu Çınaraltı, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Darıca 15 Temmuz Şehir Stadı bayram yerine döndü. Kulübün Onursal Başkanı ve aynı zamanda Darıca Belediye Başkanı olan Şükrü Karabacak, Kulüp Başkanı Mücahit Vural ve yöneticiler maç sonrası futbolcuları tek tek tebrik ederken, futbolcular gollerden sonra Mehmetçik selamıyla Afrin’de terör örgütlerine karşı başarılıyla mücadele eden Mehmetçik’e selam gönderdi.

DAYANIŞMA GECESİ DÜZENLENDİ

Hafta sonu oynan Diyarbekir maçı öncesi, Darıca Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği’nin Geleneksel olarak düzenlediği dayanışma gecesine birlik ve beraberlik damga vurdu. Bu önemli geceye başkan Şükrü Karabacak, Darıca GB. Başkanı Mücahid Vural, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, DARGET Başkanı Hasan Zengin, Çınaraltı Taraftar Grubu Tribün Lideri Orhan Atik, Eskiçarşı Taraftar Grubu Lideri Abdülkerim Yıldırım, Gebzespor Başkanı Yusuf Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

TEŞEKKÜRLER BAŞKAN KARABACAK

Programda DARGET Başkan Yardımcısı Fatih Şimşek konuşmasında, ''Biz bugün burada yine hep beraberiz. Bizim tek bir derdimiz var, o da Darıca Gençlerbirliği. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan DARGET Başkanımız Hasan Zengin'e ve bu renklere gönül vermiş tümtaraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak bir özel teşekkürü her zaman Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak hak ediyor. Başkanımız bizi yalnız bırakmıyor. Nereye gitsek bizimle beraber. Her zaman yanımızda olan büyük başkanımıza teşekkür ediyoruz'' dedi. Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahid Vural ise yaptığı konuşmada ''Darıca Belediye Başkanımız Şükrü Karabacak, bizim yanımızda olduğu için çok şanslıyız. İnşallah izniyle takımımız bu sene şampiyon olacak. Bizi hiç bir yerde yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız'' dedi.

KARABACAK ÇOK MUTLU

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise Darıca Gençlerbirliği'ni yalnız bırakmayan Çınaraltı'na teşekkür ederek başladığı konuşmasında ''Her zaman bizimle olan, bu renklere gönül veren büyük taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz biriz ve beraberiz. Darıca Gençlerbirliği iyi bir yolda. İnşallah bu sene şampiyon olacağız. Hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız” dedi.

Bugün 12:08 TSİ - Spor

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