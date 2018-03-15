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İş yeri açmak isteyenler… Bu kursu mutlaka alın!

KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimcilik kursları devam ediyor.

Körfez Ticaret Odası’nda da 30’ar kişilik gruplar halinde gerçekleşen eğitimler sonucu başarılı olanlara verilecek sertifikalar verilecek. Bu belge işletme kurmak isteyenlere yardımcı olacak.

KOSGEB’TEN DESTEĞE DEVAM!

KOSGEB Girişimcilik Destek Programları tüm hızı ile devam diyor. Körfez Ticaret Odası da bu anlamda hayli aktif. Yeni iş yeri açacaklar ya da iş yeri olmasına karşın işletmenin görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi almak isteyenler faydalı bir kurs aldı. Kursun sonunda KOSGEB memuru İrfan Sülü kursiyelerin sorularını yanıtlarken, aynı zamanda eski bir hakem olan Naci Kazak ticarete başlarken yaşadıklarını ve geldiği noktayı anlattı. Girişimcilik kursunu alanlar hazırlayacakları iş projesi ile KOSGEB’e başvuracak. Komisyon projeye onay verirse devlet girişimciye 50 bin lira hibe, 100 bin lira da faizsiz uzun vadeli geri ödemeli katkı sunacak.

KOSGEB’in ne zaman kuruldu, amacı?

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığıdır. 12 Nisan 1990 yılında 3624 sayılı yasa ile kurulan bu birim, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ülkemizde bulunan ve faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomisindeki yerini ve rolünü belirlemek, ayrıca bu işletmelerin, etkinlik ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla kurulan bir kamu kuruluşu.

Kursiyerler hangi eğitimleri aldı?

Girişimciye / ortaklarına ve işletmeye ilişkin bilgiler
Pazar bilgileri ve pazarlama planı
İşletmenin üretim/hizmet planı
İşletmenin Yönetim planı
İşletmenin Finansal planı
İletişimin önemi
Maliyet hesaplaması

Bugün 12:52 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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