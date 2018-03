Real AVM işçileri sokağa atıldı!

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik haftalık olağan basın toplantısında kent gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik’in basın toplantısına geçtiğimiz yıl kapanan ve ardından mağdur olan Real AVM işçileri katıldı. Toplantıda konuşan Çelik, “AVM’de çalışan vatandaşımız deyim yerindeyse çaresiz bir şekilde sokağa atıldı ve ne yazık ki hukuki süreçte vatandaşlarımız yalnız bırakıldı. İşçilerimiz dertlerine derman bulabilmek için kapı kapı dolaşmalarına rağmen iktidarın bütün kapıları suratlarına kapanmış ve şimdi de saadet partimizin kapısını çaldılar” dedi.

Bütün kapılar suratlarına kapatıldı

Nurettin Çelik, “Geçtiğimiz aylarda ilimizde ve ülke genelinde şubeleri bulunan Real AVM bin 500’den fazla çalışanıyla birlikte milletin gözü önünde örtülü bir şekilde iflas ettirildi. AVM’de çalışan vatandaşımız deyim yerindeyse çaresiz bir şekilde sokağa atıldı ve ne yazık ki hukuki süreçte vatandaşlarımız yalnız bırakıldı. İşçilerimiz dertlerine derman bulabilmek için kapı kapı dolaşmalarına rağmen iktidarın bütün kapıları suratlarına kapanmış ve şimdi de saadet partimizin kapısını çaldılar. Hükümet ise çözüm bulmak bir yana işsiz vatandaşlarımıza billboardlarda reklam yaparak “gel SEKA Kâğıt Müzesini gez ve bir fabrikayı nasıl müzeye çevirdiğimizi gör” diyor adeta” dedi.

Gençlerimiz gelecek ve iş kaygısı içindeler

Memleketimiz çiftliğe dönmüş durumda, yaşanan yolsuzluklar, haksızlıklar, adaletsizlikler had safhada diyen Çelik, “Ülkenin dış ve iç politikası çökmüş durumda. Hal böyleyken Ak Parti ise çözümün değil iktidarda kalabilmenin peşine düşmüş. Bu ülkeyi zorlama beraberliklerle, sözde ittifaklar kurtaracaklarını sanıyorlar ama yanılıyorlar. Çünkü ittifakı millet sandıkta yapacak ve saadet aklını tercih edecektir. Hükümetler seçimlere kadar memleketin sorunları için çözüm üretir. Ama ne yazık ki hükümet, ülke sorunlarına çözüm üretmek yerine ittifak derdine düştü. Nereye bakacak olsak bir sorun var. Gençlerimiz gelecek ve iş kaygısı içindeler. Saadet Partisi olarak ülkemizin sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Problemlerin çözülmesi için fikir üretmeye mecburuz. Günlük çatışmalar ile problemlerimizi çözemeyiz. Saadet Partimiz ülkemizin sorunlarının tek reçetesidir” dedi.

Saadet milletin vicdanıdır, milletin umududur

Çelik, “Bir iş bin sözden daha üstündür. Real’de işçilerimiz mağdur. Biz Saadet Partisi olarak Real işçilerimize hukuki süreçte yardım edebilmek için elimizden geleni yapacağız ve bu süreci takip edeceğiz. Milletimiz artık görmüştür ki Saadet Partisi milletin vicdanı olmuştur. Gerçek manada vatandaşımızın derdini anlatabildiği, şefkat gördüğü ve çözüm aradığı tek kapı Saadet Partisidir. Saadet milletin vicdanıdır, milletin umududur” dedi.

Kocaeli’de 260 kişi işsiz kaldı

Real AVM işçileriyle ilgili açıklamalarına devam eden Çelik, “Önümüzdeki süreçte bu tip uyguların vatandaşı nasıl mağdur ettiğini görüyoruz. Herkes yoluna gidiyor ama arkada çok ciddi umutlar ve gelecekler yüzüstü bırakılıyor. 260 kişi sadece bizim ilimizde işsiz kaldı.Hem tazminatları hem geçmişe dönük maaşları ödenmedi.Eğer zarar edilmişse vicdanen bütün çalışanlarıyla beraber buna insanlar hisseder ve gereğini yaparlar.Türkiye’de ki Real firmalarını alan aile Beğendik Firması. 2014 yılında tüm Real A.Ş’leri satın aldı. Sonrasında baktı aksaklıklar var.Biz Türkiye’deki Beğendik’in Kocaeli’de yaptığı çalışmayı beğenemedik. Bizim vilayetimizde mağdur işçilerin gönlünü alan işçilerle bir araya gelmesini istiyoruz, yoksa Türkiye’de bunu beğenmeyecek” dedi.

Türkiye’de adalet kalmadı

Çelik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu şu şekilde anlamalı; her sabah geldiği işyerine gittiğinde başkası var. Her şeyi kitabına uydurmuşlar. Bir Belediye Başkanı seçimle gelir seçimle gider fakat adamın geleceğiyle uygulanmış ise sıkıntı vardır. Türkiye’de adalet kalmadı. 5 yıl sonra adalet gelene kadar ne yapacaklar. Bir an önce yetkililerin Kocaeli’ye hizmet etmiş firmanın yetkilisini görerek, işçi arkadaşlarımızın hakları ile ilgili helalleşme sürecine gidilmeli” cümleleriyle sonlandırdı.

Satılacak mallar çöp oldu

Çelik’in ardından konuşan Real AVM işçilerinden Vural Kaya, “750 Bin TL ile batırıldık. Bu sadece Real AVM’nin bir aylık kirası. 130 Milyonluk şirket hala açık.Devlette bize bir katkı sağlamadı. OHAL’de iflas edilmez denilmişti. 3’üncü icrada çalışan devlet memurları görevlerini yapmıyorlar. Ne dava açılıyor ne bir şey öğrenebiliyoruz. Satılacak mallar çöp oldu.Şu anda büyük mağduriyet yaşıyoruz 20 yıl çalışan insanlar var. Bütün emeklerini bu alacakları tazminata başlamışlar.Biz onurumuzla çalışıp hizmet verdik katkı sağladık, gelinen netice bu olmamalı” şeklinde konuştu.