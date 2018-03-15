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İzmit'te bisiklet bayramı yaşanıyor: 280 öğrenci daha bisikletlerine kavuştu

İzmit Belediyesi tarafından “Haydi, Okula Bisikletle” kampanyası çerçevesinde Atatürk ve Kazım Karabekir Orta Okulu öğrencilerine toplam 280 adet bisiklet hediye edildi.

İzmit Belediyesi tarafından “İzmit’i Seviyorum Bisiklete Biniyorum” sloganıyla 8 yıl önce başlatılan bisiklet projesi kapsamında dağıtılan 70 bin bisiklete, “Haydi, Okula Bisikletle” kampanyası çerçevesinde Atatürk ve Kazım Karabekir Orta Okulu öğrencilerine dağıtılan 280 adet bisiklet daha eklendi. Atatürk Orta Okulu bahçesinde 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bisiklet dağıtım törenine İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Atatürk Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş, öğrenciler ve veliler katıldı.

NEVZATLAR İYİDİR, ÇALIŞKANDIR

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Ortaokulu Müdürü Nevzat Aktaş “İsmim Nevzat olmasından ayrı bir gurur duyuyorum. Nevzatlar iyidir ve çalışkandır. Türkiye’de olmayan projeleri kentimizde görebiliyoruz.Bundan üç yıl önce belediyemizin yardımı ile öğrencilerimiz 3 D yazıcı ile buluşma fırsatı yakaladı. Bizim için hayal olan bir şeyi yaşamıştık. Sayın Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’a bu anlamlı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

İZMİT’TE ÖĞRENCİ OLMAK AYRICALIKTIR

Aktaş’ın ardından konuşan İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen “İzmit’te öğrenci olmak, idareci olmak bir ayrıcalık. Yapılan projeler ile belediyecilik anlamında yeni bir dönem yaşanıyor. Bu çalışmalardan ötürü Milli Eğitim camiası olarak teşekkür ediyoruz. O kadar çok program ve proje yapılıyor ki bu programlara katılmakta zorluk yaşıyoruz. Ayrıca bugün öğrencilerimizi sporla, bisiklet ile buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

VEFA BORCUMUZU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ

Akmanşen’in ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ise “İlkokulu bu bahçede koşturarak okumuştum. Bugün burada çocukluk anılarım canlandı.Milletçe özgüvenimiz gittikçe artmaya devam ediyor. Mahallemize, ülkemize vefa borcumuzu çalışarak ödemeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızın bereketi bu bisikletlerdir. Okulumuzun sınıfına kadar 3 D hizmetini getirdik. Mümkün olduğunca herkese bisiklet dağıtmaya devam ediyoruz” dedi.

KASK OLMADAN BİNMEYİN GERİ ALIRIM

Sözlerine devam eden Doğan “Bu bisikletler kaliteli bisikletler, üç kuruş verip baştan savma iş yapmıyoruz. Çocuklarımdan ricam asla bisiklete kask olmadan binmesindeler. Eğer kasksız bisiklete binen görürsem bisikleti alırım. Bisiklet kazaları ufak kazalardır ancak başımızı çarparsak büyük kazalara dönüşebilir. Bu yüzden kasklarımızı takacağız. Bayırlara ve sürücülere dikkat edeceğiz. Bisiklet yolları yapıyoruz ancak hala yeterli değil. Şimdiden karne hediyeniz olarak bisikletleriniz sizlere hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Bugün 13:28 TSİ - Gündem

Muhabir Ahmet Hazer

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