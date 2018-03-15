RES için 11 bin ağaç kesilecek!

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile CHP İl Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Mustafa Zengin,Çöp Fabrikası ve Gölcük ile İznik’i kapsayan 53 Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ile ilgili açıklama yaptı.İl binasında yapılan açıklamaya Büyükşehir Belediye meclis üyesi Derince İlçe Başkanı Nihat Değer ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Engin Taşdemir, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya katılım gösterdi.

VALİYİ VE KARAOSMANOĞLU’NU UYARIYORUZ

Açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Hep söylüyoruz ülke sahipsiz ve kötü yönetiliyor. Ülke bu haldeyken İzmit tamamen sahipsiz, tamamen kötü yönetilen kamunun ve halkın sağlığı düşünülmeden yapılan işler var. Üniversiteye 4 km mesafede yapılan Çöp Fabrikası da buna bir örnektir. Gölcük’teRüzgar Enerji Santralleri de yapılacak. Bu sırf Gölcük’ü ilgilendiren bir konu değil. Buradaki tek bir ağaçta halkın da hakkı var. Bir ağaçtan 2 bin fayda sağlanıyor. Bu işin içinde olan Büyükşehir Belediye başkanını ve sayın valimizi uyarıyoruz. Yer seçimi çok yanlış. Gerekli tepkiyi göstereceğiz” dedi.

BUNLARIN HEPSİ ATATÜRK DÜŞMANI

Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri AKP’li Necmi Özen’in CHP’li kadınlar hakkında pankartı photoshop yöntemiyle değiştirilmiş halini sosyal medya hesabında paylaşmasına CHP’lilerin tepkisi devam ediyor. Konu ile ilgili konuşan Sarıbay,“Necmi Özen ile ilgili soruşturma devam ediyor. Başkana bu arkadaşı meclis toplantılarına göndermeyin dedim. Nihat başkan toplantıyı terk etti. Tekrar bugünkü meclise gelirse bir arkadaşımız temsilci kalsın diğerleri terketsin. Bu bir daha girerse kadın düşmanı ile ilgili tüm kadınları davet edeceğim başında da ben olacağım mecliste protesto edeceğiz. Biz buna en şiddetli tepkimizi göstereceğiz. Özürle telafi edilecek bir hata değil. Valimiz, Büyükşehir Belediye başkanımız bir ceza vermediği sürece artarak devam edecek. Bunların hepsi kadın düşmanı, Atatürk düşmanı” diye konuştu.

HATANIN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Çöp Fabrikası ve Gölcük ile İznik’i kapsayan 53 Rüzgar Elektrik Santrali (RES) ile ilgili açıklama yapan İl Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Mustafa Zengin, “Biz seçilen yerler hakkında orman mühendisi olarak hatalı olduğunu söylüyorum. Ülkemiz orman anlamında zengin bir ülke değil. İklim değişikliğinin olduğu sürece ormanları hoyratça yok etmemeliyiz. Ormanlık sahalar yerine başka yerlere yapılabilir. Bu hepimizi ilgilendiren bir konu. Bu hatanın bir an evvel giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

11 BİN AĞAÇ YOK OLACAK

Konuşmasının devamında ağaçların faydalarından bahseden Zengin, “Bu alan hem hastaneye, hem merkeze çok yakın. Batılı rüzgarların etkisi altında kaldığı sürece olumsuz etkisi var. İlla buraya yağacağız diye inat etmenin bir anlamı yok. İlk anlatılanlarda düzenli depolama alanı yoktu. ÇET Raporunda düzenli depolama alanı da koymuşlar. Bu sahanın bu amaçla kullanılmasın karşıyız. İZAYDAŞ’ın orada gerekli alanı var zaten. Yapmayın, kıymayın bu ormanlara. Bu iş için 3 bin ağaç kesilecek. 20 kilo yol yapmaları lazım. 200 hektar yol için de 8 bin ağaç kesilecek. Toplam 11 bin ağaç kesilecek. Enerji nakil hatları için de ormanlar ayrıca tahrip edilecek. Toprak hafriyatı yapılacak. Bu toprakları nereye koyacaksınız? Büyükşehir belediyesi uyuyor mu? Kendi havzasının sınırlarını bilmiyor mu?” dedi.

ORMANLARA KIYMASINLAR

Çöp Fabrikasının kurulacağı alan en az 20 buçuk hektar civarında diyen Zengin,“Çöp fabrikası için katledilecek ağaç sayısı en az 10 bin civarında. Az bir rakam değil. İzmit’in geleceği. Yer arıyorlarsa yer çok. Gölcük’te en verimli ormanlar güneyde. İşletmelerin nerelerde kurulacağı konusunda meslektaşlarım yardım edebilir. Çöp Fabrikası için İzaydaş’ın yanındaki yeri tahsis etsinler. Ormanlara kıymasınlar” açıklamalarında bulundu.