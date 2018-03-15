Serhat Duyar'dan şok istifa!

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Kocaeli Aydınlar Ocağı üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Konu ile ilgili gazetemiz muhabirine açıklamalarda bulunan Duyar, “2004 yılından beri Kocaeli Aydınlar Ocağı üyesiyim. 3 dönemdir bu kurumda yönetim kademelerinde yer aldım. İl başkanı olduktan sonrada yönetimden müsaade istedim. Aydınlar ocağında şöyle bir gelenek var. Aydınlar Ocağı’nda başkan olan bir insan aktif siyaset yapamaz. Burada BBP Serhat Duyar’ın da başkanı olmasını doğru bulmuyorum. İYİ Parti’de aktif siyaset yapan Ruhittin Sönmez’in de başkan olmasını doğru bulmuyorum” dedi.

KONU İYİ PARTİ DEĞİL

Şimdiye kadar bekleyip neden istifa etmediğini açıklayan Duyar, “Açıkçası bununla ilgili değişiklik olacağı beklentisi içinde olduğum için şimdiye kadar üyeliğimden istifa etmemiştim. Ancak gördüm ki beklentim karşılanmadı. Bundan rahatsız olduğum için istifa ediyorum. Burada konu İYİ Parti değil. Burada hiçbir partiden aktif siyaset yapan birinin başkan olmaması gerekiyor. Gün içinde faks çekip istifamı resmileştireceğim” şeklinde konuştu.