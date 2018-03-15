Minibüsçülerin bir günlük geliri Mehmetçik'e

Dernek Başkanı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, TSK'nın Afrin'de destan yazmaya devam ettiğini belirterek, harekatta görev yapan Mehmetçik'in moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak için 376 aracın sefer yaptığı Gebze-Harem hattının bir günlük hasılatını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamaya karar verdiklerini söyledi. Düzenledikleri kampanyaya dernek üyelerinin güçlü bir destek verdiğini dile getiren Yılmaz, "Yurdumuzun istiklal ve istikbali için gerektiği zaman canımızı, kanımızı ve malımızı son damlasına kadar vereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Bu projemizin bütün ülke genelinde yayılmasını diliyorum." diye konuştu. Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileğinde bulundu.