Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:49 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:52 TSİ )

Kadın futbolcularımız Play-Off’a hazırlanıyor

Türkiye Kadınlar 3.Ligi 3.Grup’ta şampiyon olan ve 2.Lig’e yükselmeyi amaçlayan Kocaeli Bayan Futbol takımı, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda, yardımcı antrenör Sinem Şirin nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

6 futbolcusu İsrail’de, Liseler Futsal Dünya Şampiyonası’nda oldan takım, çalışmalarını eksik kadroyla sürdürüyor…

KOCAELİ BAYAN FUTBOL EKSİK ÇALIŞTI

Türkiye Kadınlar 3.Ligi 3. Grup’ta ilk kez mücadele eden ve bu yıl yeni kurulan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Ara transferde kadrosunu güçlendiren ve grupta şampiyonluğun tek adayı olduğu gözlenen ekip, İzmit Mehmet Ali Kağıtçı (Eski Stat)’da haftada beş gün, Teknik sorumlu Özge Arslan’ın rahatsız olması nedeniyle, yardımcı antrenör Sinem Şirin nezaretinde sürdürüyor.

LİSELİ 6 FUTBOLCU İSRAİL’DE

Kocaeli bayan futbol takımının 6 futbolcusu, halen İsrail’de devam eden Okullar Arası Dünya Futsal Şampiyonası’nda mücadele eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi kadrosunda yer alıyor. Bu nedenle antrenmanlara katılamıyor. Bu yıl hedefini 2.Lig olarak belirleyen ve hayli güçlü bir kadro kuran Kocaeli Bayan Futbol takımı, Harb İş spor’dan da 6 takviye aldı. Nisan’da yapılacak Play-Off maçları için çalışmalara hız veren takım, iddialı.

Bugün 13:49 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Külte: Hakemi Allah’a havale ediyorum mask
Külte: Hakemi Allah’a havale ediyorum
Gebze’de de bayram var! mask
Gebze’de de bayram var!
Darıca’da BALCI bereketi Kocaeli’de GÜN-DOĞDU! mask
Darıca’da BALCI bereketi Kocaeli’de GÜN-DOĞDU!
Tahtın yeni sahibi Gültepe! mask
Tahtın yeni sahibi Gültepe!
Ömer nişanlanıyor mask
Ömer nişanlanıyor
Gökhan Top: Çok kritik bir galibiyet elde ettik mask
Gökhan Top: Çok kritik bir galibiyet elde ettik
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti! mask
Trafikten men cezası geliyor: Hükümet harekete geçti!
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor... mask
Marmara depremi hakkında korkutan açıklama! Yaklaşıyor...
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak! mask
5 ilçede 8 saate varan kesintiler yaşanacak!
Gölcük Tersanesi personel alacak! mask
Gölcük Tersanesi personel alacak!
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi! mask
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi!
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı! mask
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı!

GALERİ

Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi! mask
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi!
Lüks otomobil alev alev yandı mask
Lüks otomobil alev alev yandı
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi mask
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü mask
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü
Kocaeli UMKE hayat kurtardı mask
Kocaeli UMKE hayat kurtardı
Badminton’un parlayan yıldızları mask
Badminton’un parlayan yıldızları
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL