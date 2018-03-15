Kadın futbolcularımız Play-Off’a hazırlanıyor

6 futbolcusu İsrail’de, Liseler Futsal Dünya Şampiyonası’nda oldan takım, çalışmalarını eksik kadroyla sürdürüyor…

KOCAELİ BAYAN FUTBOL EKSİK ÇALIŞTI

Türkiye Kadınlar 3.Ligi 3. Grup’ta ilk kez mücadele eden ve bu yıl yeni kurulan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Ara transferde kadrosunu güçlendiren ve grupta şampiyonluğun tek adayı olduğu gözlenen ekip, İzmit Mehmet Ali Kağıtçı (Eski Stat)’da haftada beş gün, Teknik sorumlu Özge Arslan’ın rahatsız olması nedeniyle, yardımcı antrenör Sinem Şirin nezaretinde sürdürüyor.

LİSELİ 6 FUTBOLCU İSRAİL’DE

Kocaeli bayan futbol takımının 6 futbolcusu, halen İsrail’de devam eden Okullar Arası Dünya Futsal Şampiyonası’nda mücadele eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi kadrosunda yer alıyor. Bu nedenle antrenmanlara katılamıyor. Bu yıl hedefini 2.Lig olarak belirleyen ve hayli güçlü bir kadro kuran Kocaeli Bayan Futbol takımı, Harb İş spor’dan da 6 takviye aldı. Nisan’da yapılacak Play-Off maçları için çalışmalara hız veren takım, iddialı.