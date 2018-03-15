Kadınlarımızı salonlara getirdik

Karaosmanoğlu, SEKASEM içerisinde “Evden Okula Haydi Anneler Spora” Projesi kapsamında kadınlara özel “Kadın Spor Merkezi” tanıtım programını Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte yaptı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ın da yer alığı tanıtım programında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, “Spor İçin Harekete Geç gibi, kadınlarımıza yönelik yaptığımız çalışmalardan aldığımız başarılı sonuçlar, bizi hep yeni projeler üretme noktasında yüreklendirdi. Bu nedenle Evden Okula Haydi Anneler Spora Projesini geliştirdik. Binlerce kadınımızı evlerden, spor ve yaşam merkezlerine taşıdık” dedi.

ÇOK DAHA SAĞLIKLI OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR

Pilates, Step, Aerobik, Zumba ve diyetisyen bölümlerinin olduğu SEKASEM Kadın ve Spor Eğitim Merkezi’ne şu ana kadar 1000 kadının kayıt yaptırdığını da Karaosmanoğlu’ndan sonra söz alan Vali Hüseyin Aksoy da, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Spor ve Eğitim Merkezinin tanıtım programında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Büyükşehir Belediyemiz birçok spor tesisini Kocaeli’ne kazandırıyor. Bugün de onlardan birini gerçekleştiriyoruz” dedi.