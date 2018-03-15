Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan lig, 20-21-22 ve 23 Mart tarihlerinde yapılacak. Masa Tenisi Şampiyonası kız ve erkek olmak üzere; küçükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek. Takımlar en az 3 en fazla 5 kişi olarak katılım sağlayacak.
Bugün 13:52 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:53 TSİ )
Masa Tenisi’ne var mısınız?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, spor kültürü oluşturmak ve çocukların spor yardımıyla birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla okullar arası masa tenisi şampiyonası düzenleyecek.
Bugün 13:52 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz