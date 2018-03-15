Masa Tenisi’ne var mısınız?

Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan lig, 20-21-22 ve 23 Mart tarihlerinde yapılacak. Masa Tenisi Şampiyonası kız ve erkek olmak üzere; küçükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde gerçekleştirilecek. Takımlar en az 3 en fazla 5 kişi olarak katılım sağlayacak.