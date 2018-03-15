Yeni takipçisi Beylerbeyi’nin 3 puan önünde haftayı tamamlayan Gebzespor’un, ikili averajda da rakibine karşı üstünlüğü bulunması, kalan 4 maçta Gebzespor’a puan kaybı kredisi kazandırdı. Kartal Bulvar-Beylerbeyi maçında ortaya çıkan sonuçla şampiyonluğa adeta rezervasyon yaptıran takım, Kartal Bulvar ile aradaki puan farkını 5’e yükseltti. Gebzespor’da artık her yol şampiyonluğa çıkıyor.
Bugün 13:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Gebze’de de bayram var!
Derince maçını 3-0 hükmen kazanarak 50 puana yükselen Gebzespor, Kartal Bulvar’ın Beylerbeyi’ne yenilmesiyle şampiyonluk iplerini tamamen eline aldı.
Bugün 13:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz