Gebze’de de bayram var!

Yeni takipçisi Beylerbeyi’nin 3 puan önünde haftayı tamamlayan Gebzespor’un, ikili averajda da rakibine karşı üstünlüğü bulunması, kalan 4 maçta Gebzespor’a puan kaybı kredisi kazandırdı. Kartal Bulvar-Beylerbeyi maçında ortaya çıkan sonuçla şampiyonluğa adeta rezervasyon yaptıran takım, Kartal Bulvar ile aradaki puan farkını 5’e yükseltti. Gebzespor’da artık her yol şampiyonluğa çıkıyor.