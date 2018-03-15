Judonun geleceği parlak

Okullar Arası 11-12 Yaş Judo İl Birinciliği, SEKASEM Spor Tesisleri 6 No’lu Judo Salonu’nda gerçekleştirildi. 26 okuldan 50 erkek ve 60 bayan olmak üzere toplam 110 sporcunun birinci olmak için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda, erkeklerde ilk üç sırayı, bayanlarda ise ilk iki sırayı alan sporcular, ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil hakkı elde etti.

110 SPORCU KATILDI

Şampiyona geç saatlere kadar sürdü. Minik judocular yaptıkları hareketlerle bol puan aldı. Bazı judocular ise sayı yerine rakiplerini tuş etmeyi başardı. Bir günde tamamlanan Okullar Arası 11-12 Yaş Judo İl Birinciliği’nde beş hakem görev yaptı. Yarışlar öncesinde minik judocuların tartı işlemi yapıldı. Final maçları sonrasında dereceye giren judoculara madalyaları törenle verildi. Maçlar esnasında bir sağlık memuru ve bir hemşire ve salonda hazır bulundu.