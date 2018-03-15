Yahya Kaptan’da KARATE KARDEŞLİĞİ

Kocaeli’den yetişen Karate dünyasının yaşayan efsanesi, defalarca Dünya ve Avrupa şampiyonu olan İzmitli Haldun Alagaş, Makedon 21 Yaş Altı Dünya şampiyonu ve Avrupa dereceleri de bulunan Berat Yakubi’yi ağırladı. İstanbul’da yapılacak Balkan Karate Şampiyonası’na ilimizde hazırlanan Berat Yakubi ile birlikte antrenman yaptıklarını belirten Alagaş, ‘Dost ve kardeş ülke Makedonya’nın son dönemde karatede yetiştirdiği en önemli sporcusu olan Berat Yakubi ile İzmit’te güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Daha önce de gelmişti. Teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarımız bir hafta boyunca devam etti.

TECRÜBELERİNİ AKTARDI

Karatede dünyasındaki gelişmeleri ve tecrübelerimi Berat Yakubi’ye aktardım. Güzel bir çalışmadan sonra, Yakubi’nin Tokyo Olimpiyatlarına gidebilecek sporcular arasında olacağına inanıyorum” dedi. Makedon 21 Yaşaltı Dünya şampiyonu, Ümitler ve gençlerde çok sayıda başarılı dereceler kazanan Berat Yakubi, “Haldun Alagaş’a övgülerle başladığı konuşmasında, “Alagaş’la birlikte çalışmaktan çok memnunum. Alagaş karate dünyasının en saygın isimlerinin başında gelir. İleride Alagaş’ın Makedonya Karate Milli Takımına da destek vermesini isterim. Bu konuda da girişimlerimiz olacak” dedi. Çalışmalarının Yahya Kaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda sürdüren Alagaş ve Yakubi, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün altyapı karate sporcularına da tecrübeleri aktararak, uygulamalı teknikler gösterdi.