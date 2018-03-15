Ömer nişanlanıyor

Oynadığı başarılı futbolla dikkat çeken, beyefendi duruşuyla da çevresi tarafından sevilen bir isim olan Ömer Şahin, evlilik yolunda ilk adımını yarın, Aysel Demir ile nişanlanarak atacak. Bağcılar’da bulunan kız evinde düzenlenecek nişan töreniyle evlilik yoluna girecek olan Ömer-Aysel çiftini tebrik ediyor, Allah tamamına erdirsin diyoruz.