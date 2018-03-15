Oynadığı başarılı futbolla dikkat çeken, beyefendi duruşuyla da çevresi tarafından sevilen bir isim olan Ömer Şahin, evlilik yolunda ilk adımını yarın, Aysel Demir ile nişanlanarak atacak. Bağcılar’da bulunan kız evinde düzenlenecek nişan töreniyle evlilik yoluna girecek olan Ömer-Aysel çiftini tebrik ediyor, Allah tamamına erdirsin diyoruz.
Bugün 14:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:12 TSİ )
Ömer nişanlanıyor
BAL 9.Grup temsilcimiz Çayırovaspor’da, 4’üncü sezonunu geçiren Ömer Şahin, şu sıralar tatlı bir telaş yaşıyor.
Bugün 14:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz