Kestel Stadı’nı Alaettin Kurt Stadı’na çevirecek olan mor-beyazlı taraftarlar Pazar gününü iple çekerken, tribün liderleri de bu maçın organizasyonunu açıkladı. ‘Sınırsız otobüs’ başlığıyla yapılan duyuruda otobüslerin pazar günü saat 10.00’da Alaettin Kurt Stadı’nın önünden kalkacağı belirtildi.
Bugün 14:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:13 TSİ )
Kestel’e sınırsız otobüs
Beylikdüzü galibiyeti sonrasında şampiyonluk meşalesini yakan Gebzespor taraftarı, Kestel maçına akmaya hazırlanıyor.
Bugün 14:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz