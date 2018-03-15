Kestel’e sınırsız otobüs

Kestel Stadı’nı Alaettin Kurt Stadı’na çevirecek olan mor-beyazlı taraftarlar Pazar gününü iple çekerken, tribün liderleri de bu maçın organizasyonunu açıkladı. ‘Sınırsız otobüs’ başlığıyla yapılan duyuruda otobüslerin pazar günü saat 10.00’da Alaettin Kurt Stadı’nın önünden kalkacağı belirtildi.