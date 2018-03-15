Keyifli toplantı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer toplantıya katılarak şampiyonluk dileklerini iletti. Değirmen Cafe’nin işletmecisi Eyüp Ateş’in misafiri olan Gebzelilerin, Kestel maçının konuşulduğu toplantısında Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer’in de katılması Yusuf Öztürk başkanlığındaki yönetim kuruluna güç ve moral verdi.