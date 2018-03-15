Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer toplantıya katılarak şampiyonluk dileklerini iletti. Değirmen Cafe’nin işletmecisi Eyüp Ateş’in misafiri olan Gebzelilerin, Kestel maçının konuşulduğu toplantısında Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer’in de katılması Yusuf Öztürk başkanlığındaki yönetim kuruluna güç ve moral verdi.
Bugün 14:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:15 TSİ )
Keyifli toplantı
Şampiyonluk için gün sayan bal 11.Grup liderimiz Gebzespor’da, yönetim kurulu haftalık olağan toplantısını dün Değirmen Cafe’de gerçekleştirdi.
Bugün 14:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz